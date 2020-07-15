草莓甜心李盈儀開直播 宣導防詐反毒 22:092020/07/15 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 草莓甜心李盈儀擔任苓雅警分局7月犯罪預防宣導大使，14日晚間開直播宣導防詐反毒。（警方提供／曹明正高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 暑假青春專案開始，青少年喜愛的直播主草莓甜心李盈儀擔任高巿警苓雅分局7月犯罪預防宣導大使，14日晚間並與分局員警陳冠文一同直播，向網友宣導防詐、反毒相關知識，草莓甜心也分享自身及友人曾遇過的詐騙經驗。 草莓甜心說，自己父親也是警察，平常即灌輸她相關預防觀念，所以她接到詐騙電話都會提高警覺，她提醒網友接到詐騙電話不要慌張，可以撥打反詐騙專線165求證，網購時也不要貪小便宜，私下交易，可能匯了錢還拿不到東西。 (中時 ) #詐騙 #甜心 #草莓 #宣導 #直播 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 高雄補選 陳其邁票數恐輸韓國瑜？驚人預測出爐 - 政治 三倍券白排2h！超商條碼刷不過 他一查官網飆罵：詐財 - 生活 三倍券啟用！一看超商取貨手續網傻眼：唐鳳想的？ - 生活 罷免黃捷後繼無力？領銜人徐尚賢吐心聲... - 政治 安妮外套裡沒穿？拉開1／3外洩事業線半乳 - 星光 - 時尚 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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