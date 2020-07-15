暑假青春專案開始，青少年喜愛的直播主草莓甜心李盈儀擔任高巿警苓雅分局7月犯罪預防宣導大使，14日晚間並與分局員警陳冠文一同直播，向網友宣導防詐、反毒相關知識，草莓甜心也分享自身及友人曾遇過的詐騙經驗。

草莓甜心說，自己父親也是警察，平常即灌輸她相關預防觀念，所以她接到詐騙電話都會提高警覺，她提醒網友接到詐騙電話不要慌張，可以撥打反詐騙專線165求證，網購時也不要貪小便宜，私下交易，可能匯了錢還拿不到東西。

(中時 )