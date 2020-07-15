振興三倍券首日上路，霧煞煞的民眾很多，讓經濟部「1988紓困振興專線」幾乎被打爆！今日專線湧進7、8000通電話，比前幾天熱絡情況再翻倍，客服人員接到手軟。其中詢問三倍券電話有6000通，等於近8成打進來都在關切領券問題。

1988專線電話佔線高峰出現在今天早上，也就是四大超商領取機台當機時候，當時電話一湧而入，紛紛關心服務中斷問題、要如何領取。直到超商機台狀況恢復，下午電話塞機狀況才比較紓解。

1988客服中心配置110個客服人員，整天忙到不可開交。經濟部官員感嘆：「接線人員真的很辛苦。」。多數民眾打電話進來都很急，客服人員也只能耐心給予安撫，並引導他們採別的方式解決。

在三倍券15日上路前幾天，1988專線每日已經有3、4000通，多數已在問三倍券相關問題，到昨天正式上日，電話更暴增1倍，來到7、8000通。

經濟部統計，首日來問的三倍券問題，最多是詢問超商機台當機狀況與解決方式。其他像是到郵局是否要攜帶健保卡證件、一人可領幾份等，以及三倍券可以用在那些實體店。另外數位三倍券問題也不少，不少人問3000元消費如何累積計算等。也有不少是「身分認定」問題，例如沒有帳戶的弱勢族群問匯款方式，外籍配偶問證件西元年轉換民國年等問題。

(中時 )