知名醫學期刊《刺胳針》14日公布重大報告，在2100年左右，全球人口將銳減至88億，比聯合國之前估計的數字少了20億。不僅人口銳減，到時老年人口將超越年輕人口。此外，非洲也將取代亞洲，成為人口最多的大陸，意味全球權力將重新洗牌（power shift）。

美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）主任也是報告的第一作者莫瑞（Christopher Murray）說：「這些人口預測對環境來說，意味著好消息，食物生產體系不再那麼緊張、碳排放量也會降低，同時對撒哈拉以南非洲部分地區而言，也有更大的經濟機會。不過，非洲以外的多數國家，將會面臨勞力緊縮、人口結構呈倒金字塔型，這對經濟會有深遠的負面影響。」

根據國別，2100年左右，會有大約23個國家，包括日本、西班牙、義大利、泰國、葡萄牙、南韓與波蘭等，人口數至少會減半。中國大陸人口在80年內會減少近一半，由目前的14億人，降至7.3億人。此外，全球195個國家中，多達183個國家會跌破維持人口長期不變所需的人口替代水準。

反觀撒哈拉沙漠以南非洲的人口數將會翻2番，達到約30億人，其中奈及利亞，在2100年擴張至近8億人，僅次於印度的11億人。

為了彌補勞動力不足，報告建議開放移民政策，一來緩和人口下降，二來振興經濟成長，更點名美、澳洲、加拿大等工業化國家必須這麼做。

因為人口成長，印度與奈及利亞可望與美加並駕齊驅，成為全球主要強權，同時有更多的非洲與阿拉伯國家將成為全球經濟領頭羊。

(中時 )