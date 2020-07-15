美國新冠肺炎疫情持續升溫，佛羅里達、阿拉巴馬與北卡羅萊納州14日新冠肺炎死亡人數創單日新高，意味著美國恐爆發第二波疫情。

佛州14日的新冠肺炎死亡案例達133例，創下單日新高紀錄，總死亡人數現已超過4,500人。佛州14日新增9,194例確診病例。

佛州州長迪尚提斯（Ron DeSantis）在推特表示，「我們必須持續盡一己之力，保護佛州最脆弱的族群，同時避免3C情況，也就是密閉（closed）空間、擁擠（crowded）的地方，和近距離接觸（close-contact）。」

迪尚提斯指出，保護長者和有健康狀況的人，一直是佛州的優先要務。

佛州民眾霍克（Mandi Hawke）表示，睽違數月後她近日第一次去當地的購物中心，所見景象讓她感到恐懼。「幾乎沒有人戴口罩，酒吧內大家緊鄰而坐，談笑嬉鬧，玩得很開心，卻沒有戴口罩。」

阿拉巴馬與北卡羅萊納州14日的死亡病例數分別增加40例和35例，兩州的總死亡人數各超過1,100人。

美國新增確診案例大約在六周前開始上升，主要來自南部和西部的州。德州14日新增確診案例創10,745例紀錄。

根據約翰霍普金斯大學統計數據顯示，截至15日止，美國的新冠肺炎確診病例突破343萬例，為全球最高，另死亡人數超過13.6萬人。

美國新增確診和死亡案例不斷增加，但返校季又逐漸逼近，美國學校與學區面臨讓學生重返校園，或是只開設線上課程的兩難。許多家長批評遠距授課成效不彰又麻煩。

佛羅里達和紐約州已表示，學生秋季可回學校上課，北卡羅萊納州州長14日表示，若能達到安全標準，學校得讓學生回到校園。至於加州的兩大校區則表示，秋季只會開設線上課程。

(工商 )