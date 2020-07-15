1名男網友的女伴總愛在與他床戰後觀測今天幾CC，男網友相當不解，每次噴多少有非常重要嗎？他認為自己雙方都有爽感不就足夠了！他還表示自己每次所交往的女生似乎都很愛事後測量，因此他上板來求解各位老手的看法。

此名男網友每次跟自己女伴進行呼天喊地的床事後，女伴總會把他那話兒的套子拔下，立即觀察自己的噴射量這次是幾CC，然而男網友認為幾CC應該不是重點，最關鍵處應該是雙方能不能有感受到有爽，他還認為噴射多少量基本上也是被保險套擋住，雖然自己洩洪後的確能得到快感，但並不認為這是最重要的。令他不解的是，幾乎自己所交往的每個女生都喜歡測量幾CC，男網友感到不解，因此特別到板上詢問各位老手的看法。

網友紛紛認為，「都會被問，估計女生多少有佔有欲」、「看量就知道有沒有偷吃」、「會耶，量不夠要再射好射滿才能睡」。有網友則覺得是要深入了解，「有的會，還會觀察濃淡」、「會耶，量不夠要再射好射滿才能睡」、「每次射完，都用黏度計量黏度，顏色及量需紀錄！如量太少」、「上次說前幾天有打手槍就被念，看來真的會在意」。也有網友相當喜愛自己的量，「最喜歡女生說：寶貝你射好多喔」。

(中時電子報)