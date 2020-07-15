九歌出版社創辦人蔡文甫15日在台大醫院逝世，享耆壽95歲。近年蔡文甫逐漸將出版事業交棒給三位女兒，擔任九歌出版社發行人的么女蔡澤玉表示，父親從他們小時候就常常灌輸一個觀念，「他常說，將來我們要好好一起經營這間公司，一起參與九歌。」

然而蔡文甫還是尊重女兒「想出去看看」的想法，因此蔡澤玉先在其他出版社工作一段時間後，才在2010年回到九歌工作。蔡澤玉表示，父親向來是慈父，雖然不常談心，卻默默關心，女兒從小到大的獎狀、成績單都會細心收好，幾乎沒有發過脾氣，也不曾把工作上的壓力帶回家裡，「他會給我們很多空間去做想做的事。」

不過有個開出版社的爸爸，也為蔡澤玉的童年增加了不少意外的樂趣。像是蔡澤玉小學的時候，曾經寫過一篇描述去郊遊的作文，就被蔡文甫偷偷留下，拿去投稿《中華日報》的兒童版面。刊登後又來問女兒說，兒童版主編說她文章寫的很好，要不要開專欄，每週寫一篇？

想起這段有趣的回憶，蔡澤玉也忍不住笑了，「一週要寫一篇作文，我當時還是小學生，當然說不要，但爸爸好說歹說，我就真的寫了，後來還因此出了一本書《小女生世界》。」

同樣的劇情，在蔡澤玉國中時再度上演。為了練習高中聯考的作文，蔡文甫提議，每週日下午由他出題給女兒寫作文，寫完給他批改，就這樣寫了一個學期，「最後爸爸把這些文章集結，出版成一本教作文的《怎樣學好作文》，我寫的文章變成裡面的示範，他化名『林老師』幫我批改、講評。」蔡澤玉笑說，沒想到被爸爸騙出書，還被騙兩次，簡直是黑歷史！

(中時 )