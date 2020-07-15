行政院日前以「治安不佳」為由，撤換高雄、台南警察局長，引發渲然大波，外界都認為政治意味濃厚，專替警察基層發聲的臉書「靠北警察」粉專，15日晚也貼出1則基層投書，內容怒嗆行政院長蘇貞昌，挖苦表示：「今天下午高雄又發生槍擊了，這次要換誰下台？」、「甲乙章還沒刻好又要換人了！」不少基層也都留言力挺，質疑警察為政治服務。

貼文開頭即表示：「全臺灣每天都有人在打架，局長應該會換到不夠用吧？」並暗諷高階警官現在升遷都要有「背景」，沒有跟到當紅的派系，「好不容易蹭到一個局長，還不是說拔就拔。」

內文更指出，中央講得漂亮，說要向違法業者展現決心？但連斷水斷電終生不發照都不敢。而且「今天下午高雄又發生槍擊了，這次要換誰下台？甲乙章還沒刻好又要換人了…」、「兩個直轄市局長都下台了，署長是要不要連帶？」

文章最後更痛批，這些高層「整頓軍心沒半招，酬庸人事一把罩」，「不用覺得我們說的太政治，整件事情誰不知道是政治腕力角鬥？」、「與其考試苦的半死，不如找對主人買對官，悲哀。」

貼文一出立刻引發基層議論，不少人留言大抱不平：「全世界治安第二名，還敢說敗壞？」、「唐鳳出包了你敢不敢拔？」、「權力鬥爭，殃及無辜」、「全台都有打架，要不要換院長？」

(中時 )