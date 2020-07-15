中職中信兄弟上半季登頂後，今（15）日富邦悍將與樂天桃猿之戰顯得不重要，這場洪總與龍貓的「師徒之爭」，為下半季賽程開打前的練兵調整，樂天楊瑞承敲出生涯首安、首發全壘打、首打點，終場樂天14比3擊潰富邦、獲4連勝，富邦確定上半季戰績墊底。

中職31年上半季戰績，目前中信兄弟36勝23敗、樂天桃猿33勝25敗、統一獅26勝34敗、富邦悍將22勝35敗；如果富邦未來3戰全贏仍然無法超越獅隊，戰績敬陪末座。

今天桃猿與悍將之戰，兩隊都是洋投先發，悍將的伍鐸投了5局被打11安、丟8分吞下6連敗，中繼投手羅國華沒有解決1人次被打3安失3分、陳明軒失3分；猿隊先發投手卡本特終於「復元」，投6局被打6安打、失2分。

桃猿全場打出17支安打，攻勢串連，其中第1棒陽耀勳單場5打數5安打創下生涯新高、跑回3分，林立敲出本季個人第17轟、剛升一軍的楊瑞承揮出生涯首支安打、首發全壘打與首打點。富邦全場打出9安打。

此役1局下，樂天展開得分攻勢，廖健富打出2打點安打開始，第6棒指定打擊上場的楊瑞承打出二壘安打，這支生涯首安帶進1打點；2局下，樂天再得1分，並以4比0領先富邦。

3局上，富邦攻占一、三壘時，高孝儀揮出1打點安打，3局下，樂天楊瑞承轟出陽春炮，比數追成1比5；第4局樂天與富邦各得1分，兩隊比數2比6；6局下樂天打擊大爆發，單局打了13人次、包括7安打、得8分，其中林立1支3分炮、陽耀勳單局2安，樂天14比2拉大領先差距。

8局上，富邦林益全擊出陽春全壘打，富邦追成3比14，最後攻勢後繼乏力。

(中時 )