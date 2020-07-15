中芯國際將於2020年7月16日在上交所科創板掛牌上市，這件大陸A股10年來最大IPO案，同時也是科創板最大案，在今年以來已經帶動大陸半導體投資熱潮。不過，依照中芯國際目前所擁有的技術來看，與台積電、三星等國際級半導體大廠還有很大一段落差，從中芯國際發布的報告來看，也可以看出與華為的業務關係轉變。

中芯國際在這份公告上提到針對投資者的風險提示，包括科創板企業上市後前5個交易日內不設漲跌幅限制；5個交易日後限制為20%，本益比113.12倍遠高於同業平均水準的46.17倍等消息。

若以Q1財報來看，中芯國際Q1營收9.05億美元、年增35%，創季度營收歷史新高，首季毛利率為25.8%，淨利6416.4萬美元，季減27.7%、年增422.8%，每股盈餘0.01美元。但若扣掉北京當局資金大量補助，中芯國際實際上盈利仍處於虧損狀態。

若再加上先進製程營收貢獻與台積電比較，台積電Q1合併營收約達3106億元毛利率達51.8%，淨利1169.9億元，7奈米製程營收35%，總體先進製程(16奈米以下)貢獻營收55%，雙方的技術差距還有很大一段距離。市場也曾分析，以現在市場主力14奈米製程來看，台積電與中芯國際技術差距達到6年之多。

在原台積電前研發處長、中芯國際聯合首席執行長梁孟松帶領下，中芯國際2018年宣布突破14奈米FinFET製程，也在2019年打造出大陸首顆FinFET製程晶片，業績表現逐漸起色。不過，中芯國際14奈米和28奈米產品營收貢獻較低，28奈米製程產品產能過剩、收入持續下降和毛利率為負的風險。

公告指出，2019年Q4，中芯國際開始量產14奈米製程，收入為5706萬元人民幣，占比0.29%，也就是說，先進製程營收貢獻程度連1%都不到。

但整體而言，市場對於中芯國際期待仍相當高，從今年以來該公司股價漲幅狂飆200%就可以見得。像是高盛上月研究報告就提到，中芯國際受惠於大陸半導體需求及北京當局大力資助，「國家大基金」都由大陸國家集成電路產業投資基金 (National Integrated Circuit Industry Investment Fund) 甚至持有中芯國際20%股權，加上這次IPO，國家大基金對於扶持中芯國際可說是不遺餘力。

回到報告內容，中芯國際表坦承與行業龍頭(依照發展製程排序，應指台積電)技術有著巨大落差，14奈米也已經進到下一代製程客戶導入階段，在科技產業快速變遷下，若不能與時俱進，追求更先進製程節點量產，很有可能就會失去市場青睞，進而降低競爭能力。

中芯國際也提到，目前陸美貿易摩擦主要是市場最大變數之一，營運活動所涉及的相關法規，中芯國際也嚴格執行。美國商務部在2019年5月將「若干客戶」列入實體清單，2020年5月又修改規定，只要是含有美國技術的半導體產品出貨給該客戶，須經過美國政府審查，中芯國際可能無法為「若干客戶」生製造產品。依照上述資料來看，「若干客戶」所指的應該就是華為，所以若美方不願鬆綁華為禁令，中芯國際的確有無法出貨給華為的風險，但假如禁令鬆綁，華為也很有可能轉向台積電下單。

(中時電子報)