後疫情時代，探問人類與自然的關係，對生活進行反思，西班牙藝術家薩摩拉與台灣藝術家陳萬仁，以截然不同的媒材，在台於双方藝廊推出雙個展，並以古希臘的銜尾蛇符號「↻」(The Ouroboros)作為展名，象徵既是開始，也是結束的旨趣。

西班牙藝術家胡安．薩摩拉，向來以自然生態作為創作核比，此次在台以「存在之初」作為個展主題，透過裝置、繪畫、雕塑等多元媒材，探討自然、人類的共存與「再生」關係。《存在之初》系列由64件素描組成，細膩刻劃的是肉眼無法看見的微小生物體。

薩摩拉的《Honger》系列中，他收集了被毛毛蟲啃食過的葉子，將葉子的孔洞與樂譜結合，再透過音樂盒的形式將佈滿孔洞的葉子，轉譯成聲音表現出來，薩摩拉希望觀者可以透過他的作品，重新思考人與自然的關係。

陳萬仁延續空拍的創作脈絡及對循環影像的關注，的全新拼接影像創作《邊緣選取》，幽默以影像後製學習上第一個會使用的技能「去背」，大量將所想要的畫面反覆「選取」、「剪下」、「貼上」，將在室內享受日光浴的人們影像從原空間中抽離。陳萬仁表示：「人們如一株株被適切空間隔開的植栽，跳脫固定生活下的行為與認知」也試著以作品探討疫情時代下，人們是如何面對新的社交與生活模式。

(旺報 )