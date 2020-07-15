夏日陽光毒辣，防曬更要加把勁。有些真假難分的錯誤保養觀念會害你花大錢防曬卻白費力氣，快來測驗看看。

Q1防曬係數愈高，對肌膚負擔愈大？

錯。係數高低並不是關鍵，重點在於防曬乳有沒有做到「防滲入」。

光看瓶身的SPF和PA數值，無法辨別防曬品對肌膚的影響。防曬劑（防曬成分）有物理和化學性之分，物理性是在肌膚表層形成反光膜，以反射方式減少紫外線對肌膚的傷害；化學性防曬成分則會大量吸收紫外線，使其不進入肌膚。

純物理防曬品粉粒大，使用後大多卡在毛孔、滲入風險小；化學防曬品多含化學合成酯或環境荷爾蒙，可能引發過敏或皮膚病變，因此廠商需設計防滲入配方，利用大分子或高分子聚合物薄膜，將防曬劑阻擋在肌膚表面，避免被吸收。

購買前可先測試防曬品，保障肌膚安全：

1.先弄清楚是物理性、化學性或混合型，化學防曬劑比例愈高，防滲入愈重要。

2.在臉上試擦一點防曬乳，若感覺刺痛代表成分滲入肌膚，表示廠商未考慮到防滲入的安全問題，可放棄。

3.防曬乳塗在手背等15分鐘，確定附著於肌膚後，用噴槍輕噴水，如果變成一顆顆水珠，表示防曬乳已形成防護膜；如果噴水後變白濁狀，甚至隨水流走，表示無法防流失、化學成分也滲進肌膚，少碰為妙。

Q2防曬乳添加抗老、美白成分，能一魚兩吃？

錯。先擦美白或抗老精華液，再抹上防曬乳才是經濟有效的保養之道。

訴求多功能的防曬產品效果有疑慮，例如某些美白成分需在特定酸鹼值才能發揮作用，和防曬劑共存時能否穩定、有多少功效都是未知數；更重要的是，保濕、抗敏、抗發炎、抗氧化等在皮膚表淺層就可發揮作用的成分，加在防曬乳裡還能生效；但美白、抗老成分要深入皮膚才有用，如果用的是化學防曬、又考慮到防滲入的問題，額外添加的成分會卡在角質層，失去意義，因此不建議花大錢購買多功能防曬乳。

Q3去年買的防曬乳今年就沒效？

錯。就算是去年的產品也沒關係，只要善加保存、在有效期限內使用都有效。廠商為了宣傳，常出現不符事實的行銷話術，「去年的防曬今年無效」就是典型的推銷手法。

美白或抗老化等高機能性活膚成分放久會失效，但單純的防曬品不會，在期限內使用並無效力下降的問題。有時放置一段時間後，會出現乳化分層、油水分離的現象，只要味道沒變，搖晃均勻後仍可照常使用。

Q4每過2小時就要補擦防曬，才有保護效果？

看情況。在防曬乳流失的狀態下，確實每2～3小時就建議補擦；不過如果持續待在室內，沒有戲水、大量流汗、不停擦拭的情形，沒有必要時時補塗防曬，以免愈擦愈厚重。就算是強調清爽的配方，也會在臉上堆疊一層又一層保護膜，肌膚悶得透不了氣，反而容易出問題。

Q5怕變黑，曬後要趕快美白？

錯。曬太陽以後別馬上美白，因為曬後肌膚細胞較脆弱，美白產品裡複雜又多餘的成分容易造成皮膚負擔，尤其果酸或pH值偏低的美白保養品更先別用。較安全的做法是等待肌膚自然脫皮、完全修復後再美白。曬傷一般需3～4天復原，如果嚴重，約需要1星期。

Q6防曬乳要提早20分鐘擦，不然無效？

錯。其實防曬乳只要擦上肌膚立刻就能發揮效果，不用空等20～30分鐘。只是市售防曬品多屬於乳化性基質，需要一些時間附著到皮膚上；而且防曬乳質地較黏稠，能均勻分布在皮膚表面，防曬效果較好，塗抹量約是臉部和頸部各1顆花生米大小（每平方公分肌膚應塗抹2毫克）。

有人誤以為SPF50的防曬品，用量只要SPF25的一半就夠了，不只省錢、還不必塗太厚。但並不是塗一半分量就有一半效果，SPF50塗一半，效用大概只等於SPF7；SPF30塗一半只剩SPF5.5，難怪不少人擦了高係數防曬品，仍像蝦子般曬得紅通通。防曬乳不能省，建議用量一定要足夠。

(中時電子報)