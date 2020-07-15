振興三倍券紙本券今天首日開賣，政院統計，截至晚間10點統計，超商發出及郵局銷售共計逾247萬份，行政院發言人丁怡銘晚間表示，第一天熱潮過後，相信郵局端和超商端應該都會更順利。

振興三倍券今天開賣，各地傳出不同狀況，超商還曾管制流量，讓不少民眾得多跑一趟。行政院發言人丁怡銘說，原本就預估郵局一天可領60-80萬份紙本券，超商最高約200萬份，所以看起來還算順利。

他表示，因為郵局端雖然短暫當機，也能直接先收件審核，所以不會有太大影響；超商則因為時間分散，個別超商在尖峰時段的自主管制影響也不大，因此整個領售作業算是順利。他也預期，在第一天熱潮過後，郵局端和超商端應該都會更順利。

政院統計，截至晚間10點為止，超商有177萬3006人領券，郵局有69萬9643人領券，合計發出247萬2649份紙本券。丁怡銘說，整體而言第一天秩序良好，領券效率也很不錯。至於民眾抱怨的系統方面，他則說也會經由昨天的經驗不斷改進，希望往後的發售能更順利。

(中時 )