桃園市議員王浩宇的罷免運動進行得轟轟烈烈，罷免團體的連署活動相當順利，「罷免王浩宇」臉書粉專更在今晚貼出預告，透露罷免即將進入第二階段，「倒宇天光」即將到來。
「罷免王浩宇」臉書粉專表示，進行罷免運動這段期間以來，如果沒有志工們的努力協助，就沒有第一階段如此快的達成，感謝這些志工，當大家都在觀望的時候，只有你們願意衝第一，不擔心被當傻子，被貼標籤，勇敢成為第一批的罷王志工。罷王總部代表全台的罷王粉跟志工們說聲，「你們辛苦了」！
而現在我們已經向前邁了一大步，罷王總部指出，儘管離目標還非常遠，第二階段的困難程度是第一階段的十倍以上，除了現有的志工外，還需要更多的夥伴加入；第二階段即將開始連署，希望目前第一階段志工們都能成為種子志工，一個拉一個，讓身邊的親朋好友都成為光榮的「罷王志工」！
「罷免王浩宇」臉書粉專指出，將在8月1日在罷王總部舉辦「倒宇天光 邁向二階」誓師大會！期待各位支持者一同參與。
(中時電子報)
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