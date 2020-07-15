摩根大通、花旗集團與富國銀行第二季合計提撥280億美元準備金，為貸款損失預做準備，美國大型銀行此舉暗示，新冠肺炎引發的經濟衰退，最壞的情況還沒到來。

由於消費者和企業開始拖欠貸款，上述三家大型銀行提撥高額準備金，導致第二季業績大受影響。

美國最大銀行摩根大通為潛在貸款損失提列104.7億美元準備金，使得第二季業績腰斬。富國銀行提撥95.7億美元準備金後，出現逾十年來首次季度虧損。花旗提列79億美元準備金後，該季獲利暴跌73％。

大型銀行第二季提撥的準備金較第一季大幅增加，反映銀行預期疫情對經濟的衝擊將更久且更嚴重。

摩根大通表示，增加準備金是為2021年失業率依然在兩位數，而且經濟復甦速度比自家經濟學家三個月前預估還來得慢做準備。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）表示：「這不是普通的經濟衰退。」

在新冠肺炎疫情爆發之前，美國民眾早已背負巨額車貸、學貸和信用卡貸款，且企業負債亦攀升至紀錄高點。

銀行主管表示，5月美國解封後經濟顯露好轉跡象，但近來疫情有惡化之勢，官方宣布新一波防疫措施，迫使銀行為衰退期延長做準備。

花旗執行長高沛德（Michael Corbat）表示，疫情影響經濟成長，在疫苗易於取得之前，可能持續衝擊經濟。

三家銀行皆為企業和消費銀行增列貸款損失準備金，銀行也預期抵押貸款和信用卡損失將增加。三家銀行的信貸損失合計達830億美元。

受到新冠肺炎重創的零售和飯店產業已經深陷財務困境，但銀行主管預測，衰退將衝及更多行業。富國銀行執行長夏爾夫（Charles Scharf）表示，預估經濟衰退的程度和期間可能加劇。

(工商 )