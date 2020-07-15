受到肺炎疫情影響，全球經貿活動受阻，國發會表示，今年全球外商直接投資（FDI）預估年減40％，是15年最低，在這樣的情況下，台灣卻可以逆勢成長，今年我國1至5月FDI穩定成長，年增12％，預估全年可望正成長，不受國際拖累。

國發會副主委鄭貞茂指出，今年年初受到疫情影響，全球經濟活動停滯，很多國家採取封鎖政策，導致經濟活動中斷，全球投資金額也銳減，台灣正好相反，投資動能不只沒有下降、還在提升。

鄭貞茂解釋，這幾年台灣經濟投資逆轉向上，最主要就是貿易戰與疫情，兩事件對台商有相當大的影響，貿易戰就是要分散風險，過去是講求生產效率，中國大陸有低廉的集中生產，但因為貿易戰讓台商撤出中國大陸。

他強調，企業除了受疫情直接衝擊外，後續規劃生產基地，也要擺在安全的地方。今年有些地區讓台商員工雖然能前往，但去了就回不來，因此在台灣生產是基於安全，相關產業也因此增加，且台灣可以在短時間內要蒐集必要原物料，因此台商就願意把高附加價值的生產基地搬回台灣。

值得注意的是，今年我國投資率達23.4％，創下近10年新高，這與政府推動經濟發展新模式2.0有關，預估台商回台、綠能、半導體等投資落實後，預估在2020至2024年之間，會有6兆投資。

(工商 )