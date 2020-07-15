高雄市議長補選，由於藍營陷分裂增添變數，下午程委會因出席人數不足，最終流會收場，據了解，國民黨祕書長李乾龍今天在中常會上坦言，議長補選出乎意料的複雜，整合沒有想像中容易，但有信心會整合成功，期盼明天的程委會結果能按照原定計畫進行，17日將議程提案送大會討論，31日舉行議長投票。

多名中常委下午在中常會上，關注高雄市議長改選整合情形，以及市長補選選情，與會人士指出，國民黨祕書長李乾龍在會中表示，李眉蓁出乎意料的優質，相較於對手陳其邁已布局2年，李眉蓁起步太慢，而議長補選則是出乎意料的複雜，議長候選人曾麗燕與副議長陸淑美背後各有勢力，31名高雄市議員各有山頭。

這名人士說，李乾龍提到今天下午程序委員會流會收場，明天將接續召開程委會，希望能按照原定計畫進行，後天高雄市議會黨團將甲動，應戰提案送大會討論，確保在7月31日舉行議長投票。

同一位人士表示，李乾龍在會中坦言，他每周去高雄2次，這段期間過於疲累，還因此受了7公斤且感冒不斷，不過，市長選舉沒有悲觀的權利，雖然陳其邁看起來有優勢，但還是有機會，並批評陳上任的話將貪腐復辟；至於議長整合則沒有想像中容易，但有信心會整合成功，並強調議長與市長選舉的勝負，關係到的不是他和江啟臣是否下台，而是嚴重影響後續整體士氣。

據悉，國民黨主席江啟臣則說，高雄市議長選舉複雜程度超乎想像，倒數30天，懇託中常委用盡所有人脈全力幫忙。另外，黨中央正在規劃邀集14名縣市首長同天赴高雄替李眉蓁輔選，屆時韓國瑜可望現身，同時也希望比照2018年，舉行三山造勢，拉抬聲勢以催票；而李眉蓁陣營預計在7月下旬成立競選總部。

據透露，與會中常委田方倫在會中表示，2018年，前黨主席吳敦義幫忙擺平地方派系，在22縣市贏得19個議長，且其在黨內威望夠，又曾任高雄市長，因此建議吳敦義南下替李眉蓁輔選，另外，李眉蓁榮譽競選總部主委王金平也應出面協調。

此外，中常委謝坤宏建議組發會籌組「110行動」，號召14名縣市首長、19位縣市議長、38席立委、39席中常委分批到高雄分區輔選，能打電話就打電話替李眉蓁拉票，全黨動起來替李眉蓁助選。

(中時 )