南海戰略態勢感知計劃平台7月15日發佈的美軍E-8C飛機飛行路線，美軍E-8C經由台灣南方巴士海峽進入南海向廣東飛行。（圖／環球時報）

在月初美軍連續3日以電子偵察機抵近大陸廣東進行偵察後，美國務院又發表聲明指控大陸有關南海主權的主張不合法，並隨即於最近3日內2度派遣E-8C戰管偵察機由台灣南方巴士海峽進入南海，以約125公里的近距離對廣東進行偵察。這已經是不到半個月來美軍機第5次抵近廣東，而且配合導彈驅逐艦進入南海島嶼周邊海域，顯示美方近期將持續增加在南海活動，為其新的南海政策提供實質武力支援。

據《環球時報》報導，美國空軍於13日派遣E-8C戰管偵察機對大陸廣東進行抵近偵察之後，7月15日同樣機型再次現身南海上空，朝廣東方向飛行進行偵察。

由北京大學海洋研究院設立的「南海戰略態勢感知計畫」平台7月15日發佈消息稱，美國空軍E-8C聯合星(Joint STARS)戰管偵察機經台灣南方的巴士海峽進入南海，朝著大陸廣東省方向飛行。

這是美軍E-8C飛機3天內第2次抵近廣東沿海，也是繼本月初6、7、8日連續3次的電子偵察機抵近廣東後，在不到10天內再進行第4與第5次抵近偵察。

報導說，這兩次E-8C抵近偵察時，離廣東海岸最近距離67.51海里（約125公里），與月初的3次抵近廣東距離相當，都在100公里左右。本次美軍機型上與先前派出的P-8A反潛巡邏機、RC-135偵察機有較大不同，這次的E-8C聯合星是一款「聯合監視目標攻擊雷達系統」的空對地戰管偵察機，搭載有美軍最先進的機載對地監視、目標搜索和戰場管理系統，堪稱美軍空地一體作戰的中樞神經。可在防區外對地面目標進行探測、識別、分類，並即時將資料傳遞給後方指揮所。

「南海戰略態勢感知計畫」平台稱，該機重點在於監視和研製對手的地面雷達系統，此番前來意在搜集地面雷達系統資料，並可能進行電磁壓制。

美國太平洋艦隊14日也在其官網上發布消息稱，美國海軍勃克級導彈驅逐艦拉爾夫．約翰遜號當天在南沙群島海域開展航行活動。美國太平洋艦隊還在通告中聲稱，「通過此次無害通行行動，維護了合法使用海洋的權利和自由」。外界分析認為，此項行動也是為支援美國務卿蓬佩奧近日發表的美國對南海主權聲索與仲裁結果的聲明。

(中時電子報)