德州特拉維斯郡（Travis）官員14日表決通過，若電動車大廠斯特拉（Tesla）願意砸下11億美元在當地設立汽車工廠，那該公司將可獲得至少1,470萬美元的稅務優惠。德州與奧克拉荷馬州皆積極爭取特斯拉設廠，祭出鉅額減稅可望讓德州佔上風。

特拉維斯郡決定提供1,470萬美元的退稅優惠，若加上工廠預定地點德爾瓦耶（Del Valle）學區上周四通過的5千萬美元獎勵，那德州計畫提供給特斯拉的稅務優惠逼近6,500萬美元。

特斯拉在美國僅擁有一間工廠、位於加州，該公司近日積極在西南部尋覓新廠地點，希望在該廠打造Model Y電動休旅車與電動卡車，最快將於今年第三季動工。

依特斯拉先前條件，該公司希望特拉維斯郡給予財產稅（property tax）減免80％的優惠、為期10年，相當於1,470萬美元，並於第二個十年給予減稅65％優惠。

(工商 )