影星約翰．屈伏塔的妻子凱莉．普利斯頓因乳癌過世，享年57歲。兩人結縭29年，是好萊塢少見的愛情童話， 凱莉生前曾說自己「嫁對人」，句句都是夫妻情深。

在分手、離異頻傳，各種離婚鬧劇都不足為奇的好萊塢，約翰．屈伏塔（John Travolta）和凱莉．普利斯頓（Kelly Preston）這一對就像稀有動物一樣珍貴，感情歷久彌堅，還曾攜手走過長子驟逝的低谷。

不過凱莉．普利斯頓對抗乳癌2年不敵病魔，在美國時間12日離世。約翰．屈伏塔在社群網站Instagram感性發文：「在許多人的愛與支持下，她打了勇敢的一仗......凱莉的愛與生命將永存我們心中，我將多花一些時間陪陪孩子，因為他們才剛失去母親。」字字句句是對愛妻的深情。

走過喪子之痛，約翰屈伏塔再失愛妻。（圖片來源：Kelly Preston IG）

凱莉．普利斯頓生前也是高知名度的演員，1980年代開始活躍於大小螢幕，電影《征服情海》、《龍兄鼠弟》都有她的精彩演出。她和約翰．屈伏塔在1991年結婚，隔年大兒子傑特（Jett）出生，2歲就被診斷出罹患川崎症，16歲在巴哈馬度假中因為癲癇發作身亡。當時約翰．屈伏塔還親自開飛機載著骨灰回到美國，花了很長時間才走出傷痛。

沒想到事隔不過11年，約翰．屈伏塔再次面臨至親辭世的哀痛。回首這一對恩愛夫妻的感情，一路走來始終甜蜜，凱莉2018年受訪，對兩人初次見面的場景都還記憶鮮明，一見鍾情的往事歷歷在目。

那是1988年為了電影《攪局專家（The Experts）》的一場試鏡，兩人在劇中有場親密共舞的戲，「我大老遠就看到他穿越大廳走過來，」凱莉回憶，她記得約翰．屈伏塔走起路來大咧咧的粗獷模樣，對這個小夥子印象深刻。

兩人很快墜入愛河，2年後約翰．屈伏塔獻上6克拉大鑽戒求婚，原本要在紐約舉辦婚禮，但因為婚禮規模超乎預期地盛大，小倆口乾脆悄悄逃到巴黎完婚，就此展開一段羨煞眾人的婚姻。演藝圈誘惑多，對於能攜手近30年，凱莉只淡淡回應「我嫁對人了」。

曾有主持人問凱莉，約翰．屈伏塔最棒的地方是什麼？她仰頭笑說「太多了，他的嘴唇、舞技、幽默、笑聲」。夫妻倆維繫感情的祕訣之一是跳舞，約翰．屈伏塔曾多次在螢幕上展現舞技，凱莉說老公永遠是她出席各種派對的最佳舞伴。

2019年結婚28週年，凱莉在Instagram發文稱讚約翰．屈伏塔是她遇過「最棒的人」，讓她笑得比任何人都開心。在長子傑特之後，夫妻倆又生了一兒一女，凱莉大讚屈伏塔是完美老爸，「和你在一起，我知道不管發生什麼事，我都會很OK。」

在各個不同的訪談中，總是有主持人問凱莉維繫婚姻的祕訣，她曾分享是「溝通、新鮮感，還有把彼此放在心上」，也說過兩個人都不喜歡吵架，所以儘量避免去踩彼此的紅線，「婚姻並不是自然而然就會形成，你要持續不斷地創造愛。」

(中時電子報)