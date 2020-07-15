新冠肺炎（COVID-19）全球疫情又再出現反彈，全球累積確診人數突破1300萬次，儘管如此，近期已陸續有國家逐步解封，其中包括我國指揮中心今（15）宣布，自16日零時起，開放國人之2歲以下持居留證的陸籍子女申請入境。另外，台大公衛學院院長詹長權特別引用「冰島模式」，稱該國的防疫政策值得全世界學習。

詹長權昨（14）指出，「申根國家入境已允許外國學生返國就學、外國專家入境工作，不論其國籍或居住國！」以冰島為例，冰島也允許外國學生進入該國家，而不論其國籍或居住國，這也適用於來冰島工作的外國專家。

詹長權表示，自7月15日開始，冰島將允許另外14個國家的居民入境該國。主要就是，冰島是採用「邊境檢測取代全面14天檢疫隔離」的國家，在該國官網上，每天都公佈最新進展。自6月15日開始，至今已有34,864個人在冰島邊界接受了COVID-19篩查。目前冰島有15人被隔離，其中有12例被診斷為確診個案且具有傳染性。

詹長權說，「冰島的邊境檢疫方式讓99.95％入境的人（34,849人）免除14天的檢疫，這個經驗值得密切觀察。」並表示，如果這個狀況持續下去的話，冰島模式真的有值得世界各國學習的地方！

而教育部今（15）也指出，經指揮中心同意自7月22日起，開放低風險與中低風險國家共19國109學年第1學期境外學位新生來台。

(中時電子報)