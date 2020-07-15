新冠病毒Covid-19仍在流行，病理學家也在調查感染風險。一項新的研究表明，常用來治療胃灼熱及胃酸逆流的胃酸抑制劑，可能會無意中增加感染COVID-19的機會。

醫療訊息 (Medical Xpress)報導，超過5.3萬名美國人都有胃酸過多的毛病，最近有醫學團隊發現，患有胃病的人，感染新冠肺炎的機率似乎比較高，研究小組進一步調查發現，許多服用強效胃藥，比如奧美拉唑（Omeprazole）和艾索美拉唑 (Esomeprazole) 的病患，也有較高的新冠病素感染風險。

長效胃藥是一種稱為氫離子幫浦阻斷劑（Proton pump inhibitor, 簡稱為 PPI），為目前最強效的胃藥，此藥物能阻斷胃壁細胞上的氫離子幫浦（H/K ATPase），進而有效減低胃酸分泌，常用來治療消化性潰瘍、胃食道逆流等腸胃道疾病。

但是，正因為效果太好，也造成人體抗病原防線的弱化，研究員克里斯多福‧阿爾馬利歐（Christopher Almario）博士解釋說：「 PPI可以阻止胃酸分泌，但是，胃酸也有殺菌殺病毒的功能，被抑制了以後，感染風險也會增加。」

最近的研究表明，冠狀病毒不只侵襲呼吸系統，一但從食道進到胃，也會影響胃腸道系統。

那麼，該怎麼辦呢? 阿爾馬利歐建議，先改用短效果胃藥，也就是另一類稱為組胺2受體拮抗劑（H2RAs），這一族的胃藥包括法莫替丁(Famotidine）、尼扎替丁（Nizatidine）和西咪替丁 (Cimetidine)，使用這類藥的患者未發現較高的新冠病毒感染風險。

美國胃腸病學協會發言人安德魯·陳（Andrew Chan）博士對此觀點表示支持。陳博士說：「總體來說，我同意個人應該服用盡可能低劑量的藥物。」

(中時電子報)