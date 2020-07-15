蘋果15日在歐盟稅務糾紛中贏得勝利，因為歐盟普通法院駁回歐盟執委會要求蘋果對愛爾蘭政府補稅130億歐元（約150億美元）的命令，直接打臉歐盟競爭委員維絲塔格（Margrethe Vestager），也將影響其他跨國企業在歐盟的逃稅爭議。

歐盟普通法院15日宣判，2016年8月歐盟執委會裁定蘋果應向愛爾蘭政府補繳130億歐元缺乏法律依據。當年歐盟執委會宣稱，愛爾蘭「多年來讓蘋果享有低於其他企業的稅率」，從2003年蘋果負擔的1％企業稅率一路降至2014年的0.005％，依此推算這段期間蘋果積欠的應繳稅額高達130億歐元。

當年蘋果執行長庫克（Tim Cook）曾批評歐盟執委會的裁定完全出於政治手段，就連美國總統川普也相當不悅，直呼主導決策的維絲塔格是「稅務娘子」（tax lady）。

蘋果與愛爾蘭政府在去年9月聯手向歐盟普通法院上訴，指控歐盟執委會的裁定「違背現實及常識」。普通法院於宣判書中表示，歐盟執委會未能提出足夠法律依據證明愛爾蘭政府讓蘋果享有非法特別待遇。

(工商 )