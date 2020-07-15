三倍券上路首日，總計紙本券超商、郵局通路共湧進243萬人領取，其中超商占比逾7成，大幅領先郵局。到超商領取人數已占首波預購數的5分之一，等於每5人就有1人擠首日領走。經濟部認為可見多數人還是想「搶頭香」，至於郵局人數雖多，近70萬人還在官方預期之內。

紙本三倍券首梯次預購人數829萬，二梯次預購205萬，合計1034萬人。如加上數位三倍券綁定有170萬人，總計預購人數有1204萬人。在不計入有多人放棄領取情況下，初估會有1100萬人到郵局領取。

今日郵局首日有68萬多人完成手續，雖然不少，但經濟部、交通部其實早預估首幾日郵局都會有70萬人左右，算是在掌控之內。倒是前往超商機台列印小白單領取者，首日就有174萬多人，占比7成2，人數比預期踴躍。

經濟部表示，可以看見多數人還是有搶頭香心理，急著先拿到，預計前三日人潮應該還是不少。

如以首波預購可以從15日到31日共16天來說，首日就已經有超過5分之1的人領走紙本券，等於829萬份在前幾天就會被領走大半。

(中時 )