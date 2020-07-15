振興三倍券15日第一天上路，但民眾在郵局和超商領取紙本券時，遇到不少問題。台南市議員謝龍介表示，現在的情況確實像台北市長柯文哲講的那樣亂糟糟，並直批三倍券政策是「三倍疲倦、三倍浪費」，同時他還十分贊同台北市議員王世堅獎的一句話。

對於日前柯文哲批評三倍券政策，謝龍介在網路節目《龍介仙尬台語》中表示，防疫紓困振興三合一，要做出來有一點困難，這麼困難柯文哲他不會去做，並吐槽政府政策。而實際的情況確實也像柯說得亂糟糟。謝龍介直批三倍券政策是「三倍疲倦、三倍浪費」，他還指出三倍券宣傳過程中，也存在不少問題。

謝龍介指出，雖然柯文哲去批評三倍券政策，但台北市又是怎麼用的，結果只有更亂，但雖然柯文哲沒提出更好的方法，但至少他點出問題。謝龍介認為，這個振興券，搞的整個國家亂到極點。

謝龍介十分贊同台北市議員王世堅說的一句話，「又不是發2萬，2千，弄的大家舞豬舞狗」，並指出川普發完一萬，然後又發一萬二，而台灣的總經費1兆500億，論上每個人能分到4萬5，你只拿回2千，你高興嗎?沒有人會高興的，且大家還要花時間排隊、預購、搭這個卡那個卡，有振興到嗎?拭目以待。

謝龍介還說，政府的配套太凌亂，應該把可以做的集合起來統一說明，但結果現在亂成一團，變成頭痛醫頭腳痛醫腳，謝龍介呼籲政府，要謀定而後動，而且既然要紓困動作就要快。

(中時電子報)