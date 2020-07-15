立法院排定監察院長被提名人陳菊審查，在國民黨立委杯葛下無法進行。被問到對立院混戰看法如何？資深媒體人接受扣應(call in)，有聽眾認為讓陳菊上台，講清楚如何廢掉監察院。

陳揮文在《觀點-陳揮文時間》節目中指出，決定監察院名單的是總統，對名單不滿意可以批評，不能僭越總統人事權。蔡總統提名陳菊擔任監察院長，院長跟副院長都沒有權力干涉監委查案，看不出來國民黨要抗爭什麼。

陳揮文問對立院混戰的看法如何？三峽的一位先生扣應表示，誰當家誰做主，到底有什麼好抗議的。高雄的阿達先生則認為，國民黨先不要急著出手，讓陳菊好好上去，把她的理念、想做的事情，如何廢掉監察院，先讓她講清楚，再看她講什麼之後，我們再做一些相對的回應。可以用比較理性的方式去看，當然也可以叫她做出承諾、發誓。

台南的JACKY表示，國民黨再怎麼打，也打不過民進黨，他們人太多了。好像之前有人說過就是讓他們完全去做，讓綠色完全執政，讓他們爛到底，年輕人才看得到，才會覺悟。

(中時電子報)