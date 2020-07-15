Extremely sunburned man (影片源自Youtube)

一段海洋中拍攝的影片最近在網路瘋傳，原因不是因為海中生物有多美麗，而是一名「紅人」掀起熱議，真的變身「網路紅人」！影片原本在拍攝海洋裡的魟魚，畫面突然飄過一個全身紅的男子，有如電影《地獄怪客》。

KEEP SWIMMING: Huge stingrays are seen swimming past Florida beachgoers who appear completely unaware of their passing. https://t.co/WCpbi6uY64 pic.twitter.com/jDegt4zTYf — ABC News (@ABC) July 10, 2020

這段影片拍攝地點位於佛羅里達州，攝影的人原本只想記錄魟魚活動的模樣，錄著錄著突然一名全身紅通通的男子「飄進鏡頭」，這名鬍子男被太陽曬的皮膚全紅，泡在海水中看起來更加顯眼，外媒曝光影片後，引起網友討論，因為存在感實在太高了。

不少網友形容紅通通鬍子男就像地獄怪客，或是火龍果、辣味起司條、煮熟龍蝦、岩漿男，留言讓許多人笑到不行，不過也有網友表示鬍子男是「史上最慘曬傷」，全身被太陽曬成紫紅色還不知道，根本就是為了得到皮膚癌，「魟魚的鋒頭完全被搶走，可能這些魟魚當時也對這個第一次遇到的紅色人類，感到疑惑」、「這真的是人生中見過最紅的人了」。

(中時電子報)