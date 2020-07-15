三倍券發放首日，東港即有業者捎來「開市」好消息，知名伴手禮店味益食品一早就接到50盒訂單，後續看好業績至少成長3成。（謝佳潾攝）

三倍券發放首日，東港即有業者捎來「開市」好消息，知名伴手禮店味益食品搭上振興順風車推出禮盒買3000送1000方案奏效，一早就接到50盒訂單，後續看好業績至少成長3成，但卻也不諱言，對三倍券商機是既期待又怕受傷害。

味益第3代接班人劉凱芬指出，三倍券是人人有獎的概念，對消費者來說賺到，對業者則是創造商機，所以多數業者會藉此加碼促銷搶錢，不過因為政府並未明確表示何時可兌換現金，所以還是有業者在觀望中。

「既期待又怕受傷害。」劉凱芬這樣形容業界對三倍券商機的心情，她說，許多小店可以周轉的現金並不多，若代墊金額太多又太久，會出現營運問題，所以在感謝政府推動振興的同時，更希望可以給業者應有的保障。

但她強調，「業者要把握機會，不要乾等」，如正當大家還在觀望三倍券時，味益已下定決心搶攻這塊餅，且還是精打細算後才推出加碼方案。她說，味益主打蛋捲禮盒，若推三倍券消費打9折，1盒200元也才便宜20元，消費者無感、店家也無利潤，所以玩大一點以買3000送1000來搶錢。

她說，為搶三倍券商機，味益備戰許久，近日更是訊息連環發，而果真拔得頭籌發放首日就開市，雖然僅是50盒訂單，但她發現其實領券的人並不多，加上暑假開跑，所以預估這波業績至少成長3成。

不只味益，東港另家知名伴手禮店華珍餅店也很期待三倍券商機，他們推出使用三倍券回饋10％的優惠，華珍相信「三倍券對消費者來說是多出來的錢」，所以很看好這波錢潮，而這幾天大家都還在領券，期待本周假日能「振興開市」。

此外，餐飲業也摩拳擦掌中，東港在地老店阿忠海產推出凡使用三倍券就送鮪魚料理一道，業者吳維斌說，從母親節過後人潮就慢慢回流，所以蠻看好這波商機，盼能藉此衝出好業績，而業績成長一半是他的目標，但這2周處於緩衝期，感覺很多人還沒領券。

(中時 )