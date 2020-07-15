美國繼續加大對中國通訊設備巨頭華為的圍堵。綜合外媒報導，美國國務卿蓬佩奧於美國當地時間15日表示，美國將對華為公司部分員工實施簽證限制，這也是美方封堵華為的最新舉措。

蓬佩奧並未說明哪些華為員工將會被限制簽證，他也未說明有多少華為員工在限制名單之中。

美國多次指稱華為產品存在安全漏洞，也是北京對美國進行間諜活動的後門。而華為多次反駁稱該公司為獨立運營。

英國稍早前拍板封殺華為，美國總統川普對此表示美國說服了無數國家，不要使用存在很大安全隱患的華為設備，並稱「大部分情況都是我親自做的」，暗示英國做出這一決定是歸因於他的勸說。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）否認川普說法，表示這一決定是經過深思熟慮。他說，各種各樣的人都可能試圖將這一決定歸功於自己，但這是基於國家網路安全中心的技術評估。

中國外交部發言人華春瑩表示，川普的言論證明有關禁用華為的決定，是高度政治化的操弄，再次讓世人看清，到處恐嚇、威脅、挑撥威逼的不是中國，而是美國。

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