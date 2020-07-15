三倍券今天(15日)正式開放領取，許多民眾入手後相當珍惜，也開始研究究竟要買啥，不過一名網友表示，他領到後當場就直接全花光了，店員拚死阻止也擋不了，不少人看到該網友買的東西後紛紛表示「內行唷」、「這個真的好用多了」。

有網友將三倍券直接花光買7-11隨取卡，等於多獲得1000購物金，對於小7常客來說非常好用 (圖／翻攝自PTT)

有網友在八卦版詢問「有沒有人領到三倍券後直接花光的」，PTT知名旅日達人「王桑」對此回應自己就是其中之一。他說自己一早9點到小7 ibon領完小白單後，直接走到櫃檯說要買4000元的隨取卡，店員聽到後嚇傻，拚死阻止他，直說「實體券有很多商品可以兩倍用，這個才多1000不好啦」，但王桑認為兩倍商品都沒他要的，不如買4000的隨取卡，到年底慢慢用，一定用的完。

網友看到紛紛表示：「隨取卡不錯，花1000變4000」、「常去小7，隨取卡很好用」、「7-11 2倍商品都給肥宅用的，全都甜點冰品跟零食」、「店員說比較好的果然都不好」、「永遠不要相信店員」、「好的東西根本不需要特意推銷」。

(中時電子報)