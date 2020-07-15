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7/21（二）《盧貝松之聖女貞德》特映場（南港喜樂時代影城19:30場）
《盧貝松之聖女貞德》特映贈票活動
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▶活動即日起至 7/18(六) 23:59截止
▶7/19（日）起陸續私訊通知得獎人，未獲連絡即未得獎。
領獎： 至本社（台北市萬華區艋舺大道303號 時報大樓）領取，每人兩張。詳細領獎日期、時段內容將於得獎通知中告知。
⚠注意事項
若無獲通知訊息即未得獎，不接受任何形式的詢問或確認。
♠️ 《中時娛樂》絕不會將您提供的個人資料作為本次活動外之其它用途。
♠️ 《中時娛樂》有權不事先通知下中止、調整活動內容。
♠️ 磅礡預告：https://youtu.be/jZArJqKfrX4
《盧貝松之聖女貞德》7.24｜為主而戰．磅礡回歸
（可樂電影提供）
(中時 )
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