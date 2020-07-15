國民黨主席江啟臣。（趙婉淳攝）

資深媒體人黃暐瀚。(本報系資料照)

振興三倍券15日正式上路，許多民眾紛紛湧入超商和郵局領取。此外，有些先前猛烈砲轟或是不認同這項政策的公眾人物，如前總統馬英九、國民黨黨主席江啟臣和資深媒體人黃暐瀚等，也都表示會領取三倍券，並紛紛給出理由。

日前前總統馬英九曾表示不認同三倍券政策，但根據《聯合報》報導，馬英九辦公室15日表示，考慮到政治人物言行有示範作用，馬英九會領取三倍券，和民眾一起振興經濟。

國民黨黨主席江啟臣曾多次批評三倍券政策，但他表示，有許多社福團體跟國民黨反應，庇護工廠因為送禮減少而被迫停工，所以他計畫領券後將向弱勢團體訂購相關的商品，並呼籲民眾使用三倍券振興經濟之餘也能幫助弱勢團體。

先前對三倍券政策提出批評的資深媒體人黃暐瀚，也被發現今日到郵局領取三倍券。面對網友的批評，黃暐瀚回應，他分析過這項政策很多次，但從來有說不去領，而且，花1千現金領券，這1千元和來自他納稅錢的三倍券，這所有的錢都是他的，有什麼理由不去領？並回嗆酸他的網友。

(中時電子報)