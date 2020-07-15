國民黨立委主張「退回陳菊」人事案，表明陳菊不適任監察院長。有粉專「不禮貌鄉民團」針對陳菊是否適任監察院長進行票選活動，竟高達89％認為陳菊適任，僅11％認為不適任。

臉書粉專「不禮貌鄉民團」指出，藍營立委攻佔立院，主張「退回陳菊」，表明陳菊不適任監察院院長。而陳菊則發聲明，期許自己是「最後一任監察院長」，待修憲結束後就會離開。

網友認為，「看國民黨的反應那麼大，就表示陳菊相當適任！」、「到底為什麼他們對陳菊反應這麼激烈啊！」、「原本對這件事情我是很無感的，但是看到國民黨一直反對～我就覺得一定要支持！我真覺得國民黨很可疑，怎麼這樣怕花媽？」、「國民黨為反對而反對，大概只剩下他們以為自己是對的。」、「如果這個投票前幾天辦，我可能投不適任，但今天我就是要投適任，國民黨拉票能力還是一級棒的。」

不過也有網友認為陳菊不適任，「倒覺得適不適任不是問題，而是要主動請辭監察院，如要監考兩院要廢除，何必硬要進去？如果真的是為人民為人權，高風亮節的拂袖而去，會更讓人尊敬。」

(中時電子報)