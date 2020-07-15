全球甲烷排放量，已達到有史以來的最高值！增長的主要動力來自採礦、石油和天然氣生產，牛、羊牧場，以及垃圾埯埋場的臭氣排放。甲烷是一種比二氧化碳還要高效的溫室氣體，因此更多的甲烷會導致更嚴重的暖化。

物理學網(phys.org)報導，甲烷又叫天然氣，化學式是CH4，是細菌腐敗作用的副產品，包括湖沼、土壤裡，垃圾堆裡，或是動物的排氣都有甲烷，同時，甲烷也是易燃氣體，這也是為何垃圾埯埋場有時會發生失火的原因。

甲烷還有一個特質，就是溫室效應，效能是二氧化碳的28倍，因此在面對全球暖化危機時，甲烷也經常被討論到。史丹佛大學大氣學家羅伯‧傑克遜（Rob Jackson）所領導的「全球碳計劃」研究2000年到2017年的地球甲烷排放情況。他們發現2017年，地球大氣層吸收了近6億噸的甲烷，與2000年相比，每年的甲烷排放量增加了9％，即每年增加5000萬噸。

甲烷從何而來?分別來自化石燃料工業、畜牧業，以及農業，這3個產業幾乎是各佔1/3。

他表示，化石燃料工業的甲烷排放，來源於天然氣的鑽探，由於燃煤發電已達到「聲名狼藉」的地步，許多國家都會選擇燃燒效率更高的天然氣發電，在過去20年，全球天然氣的消耗量增加3倍。

傑克遜說：「然而，從油氣井和洩漏的管道中，排放出更多的甲烷。結果是，多餘的甲烷洩漏，抵消了減少燃煤發電的努力。」

換言之，我們為了減少二氧化碳排放，卻增加了甲烷釋放大氣的程度。

在過去的20年中，歐洲是甲烷排放量減少的唯一地區，其部分原因是改變了垃圾處理方式以及肉食習慣改變。法國凡爾賽大學聖昆丁分校( Université de Versailles Saint-Quentin)的瑪麗埃勒·薩努瓦斯( Marielle Saunois )說：「歐洲降低垃圾填埋場的數量，對於糞便與汙水的處理更仔細。人們也減少了牛肉的食用量，更多選擇家禽和魚肉。」

傑克遜說，遏制甲烷排放，需要減少化石燃料的使用量，並阻止天然氣外洩。也要改變牛隻的畜養方式，並且尋找替代石油和天然氣的新能源。

(中時電子報)