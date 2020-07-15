為應對中印邊界衝突後大陸對邊境駐軍大量增派坦克，印度政府也批准以最快速度向俄羅斯採購專門用於山地作戰的輕型坦克，以應對大陸部署至兩國邊境地帶的山地作戰專用的15式輕型坦克。

俄羅斯《衛星通訊社》引述印度《經濟時報》指出，印度官方已批准向俄羅斯採購山地作戰輕型坦克的計畫。這種適應山地作戰的坦克可以空運，必要時也可以向難以通行的山區空投。

報導說，印度政府此前批准了採購以色列「蒼鷺」無人偵察機、西格紹爾突擊步槍、可擕式防空系統、長釘反坦克導彈(Spike) 等武器，以滿足印軍在中印邊境的高山地區作戰需求。

報導指出，目前世界市場對輕裝甲裝備的需求不大。特別值得關注的是，報導所指可能包括是採購俄羅斯的空降式「章魚-SDM1」自走式反坦克炮，這款武器可與印軍現役的T72和T90坦克相容。

據了解，解放軍用於山地作戰15式輕型坦克採用6負重輪底盤，配備可調式液壓氣動懸掛系統，有助於提高其在山地條件下的機動性能和生存率。其主砲是口徑相對較小105毫米，這意味著其火力將會弱於配備125毫米主砲的俄羅斯「章魚-SD」系列的自走式反坦克砲。

俄羅斯製造的自走式反坦克砲型號為2S25式，綽號「章魚-SD」，這種輕型的自行火炮，在歐美國家一般會稱為反坦克殲擊車，在大陸也被稱作履帶式突擊炮，其原始設計是用於裝備空降兵和海軍陸戰隊。

(中時電子報)