美廉社推出振興券活動，只要憑一張200元的「振興三倍券」，就可以預購一盒50片裝的醫療口罩，換算下來一片只要3元。（摘自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

振興三倍券活動今天開跑，一早就有許多民眾前往超商、郵局領取，由於三倍券可以使用到今年年底（12／31），仍有不少人還沒想好怎麼使用。一位民眾分享，她把剛領到的第一張三倍券，貢獻給美廉社，配合店內振興活動，花200元就能買到一片3元的醫療口罩。

原PO在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》上詢問，「大家的第一張三倍券都用在哪裡了？」並表示，「當然是因為要預購口罩」，自己的三倍券初體驗就獻給美聯社。

原來，美廉社推出振興券活動，只要憑一張200元的「振興三倍券」，就可以預購一盒50片裝的醫療口罩，換算下來一片只要3元，比實名制口罩還要便宜，此外，預購完成即贈送50元折價券，下次店內消費達200元就可使用。

美廉社自7月1日推出振興優惠活動，凡是到店消費，不限會員資格，即贈送乙本「美廉社振興券」。其中包還醫療級口罩預購券乙張，預購完成再贈送50元折價券。美廉社共準備10萬本振興券，另外500萬片醫療級口罩也就定位，發完為止。

美廉社推出振興活動，用200元振興券預購醫療級口罩，完成再贈送50元折價券。（摘自美廉社官網）

(中時電子報)