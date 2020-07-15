新聞深喉嚨

振興三倍券今天(15日)正式上路，有預購的民眾可至超商領取，但是速度很慢。資深媒體人黃暐瀚透露，三個字的那一家超商，速度看來非常快。

黃暐瀚在中天政論節目《新聞深喉嚨》中表示，身分證最後一個數字是單數，今天就可以領，一個人可以幫代領5個，因為他太太是雙數，所以今天去領是不行的。所以你要看，一三五、二四六，單數的時候領單數，雙數領雙數。因此要去郵局領三倍券的時候，要看清楚身分證最後面那個數字，是單數還是雙數。而且去領的那個人，那天配合單數或雙數就可以。

黃暐瀚強調，他去的那個郵局，一天只有250份。但是卻在他到的那一刻當機了，從早上9點49分當機，當到10點02分，當了13分鐘。他整整等了20幾分鐘，因為買三倍劵的系統沒辦法讀。

黃暐瀚透露，四大超商，分店很多的那幾家早上都塞得非常嚴重，但是四大超商中三個字的那一家，今天則看起來非常快。

(中時電子報)