高雄市長補選抽籤，國民黨候選人李眉蓁抽到三號。已故高雄市議長許崑源遺孀林絲娛現身陪同，穩固基層票源，努力衝刺最後30天。

高雄市長補選，將在8月15日投票。 國民黨主席江啟臣、前黨主席朱立倫都到場力挺，象徵藍軍大團結，前議長許崑源遺孀林絲娛也現身陪同，穩固基層票源。據《中評社》報導，林絲娛擔任李眉蓁競選團隊主委，這也是李眉蓁參選後首度同台。李眉蓁表示，議長夫人覺得陪同抽籤比較安心。

針對民調落後，李眉蓁表示，還有30幾天，一定會趕快來爭取年輕人來支持。朱立倫表示，李眉蓁非常年輕，也有活力，有很多新的想法，可為高雄帶來新的活動。江啟臣也對李眉蓁的青年政策表達肯定與認同。

隨後黨主席江啟臣、前主席朱立倫、李眉蓁3人上「戰車」，風雨中在市區掃街拜票。朱立倫表示，高雄是一處匯集台灣各地力量的城市，希望新北、桃園的北漂高雄子弟也能返鄉支持。

(中時電子報)