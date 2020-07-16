美國總統大選至今只剩下近4個月，雖然現任總統川普民調受困於國內疫情，民調仍與對手民主黨的拜登有一段差距，屆時不論選舉如何，勢必牽動美台關係。不過，《華盛頓郵報》專欄作家吉蒂斯分析，川普對於捍衛盟友不感興趣，而近期對北京強硬只是為了自身防疫疏失找戰犯；若他連任，自由的台灣，恐怕難以在川普第二任期內生存。

吉蒂斯（Frida Ghitis）在〈台灣能在川普第二任期存活嗎？〉一文中指出，隨著中國大陸國家主席習近平不斷增加對台宣稱是其一部份，勢力持續對外擴張，但川普一向偏好從國際合作政策中退出，甚至輕視與友邦合作，讓夾於美陸之間夾縫之間的台灣處境更為困難。

該文指出，雖然大陸一再嘗試有限度的行動，但川普頂多傳達了意義混雜的訊息。雖然川普政府對陸十分強硬，甚至在美國2018年的國家防衛戰略報告中已稱「大陸軍事化與掠奪行為是美國必須立即採取措施的挑戰」；不過，川普反而稱讚習近平是他的朋友，且除了貿易問題之外，其餘並未多加關注；至於他之前猛批大陸防疫，看起來只是在找戰犯，並非真心關心大陸的極權問題。

該文指出，根據1979年通過的台灣關係法，美國承諾確保台灣的未來必須以和平方式解決，任何對於西太平洋地區和平與安全的威脅，美國將視為嚴重關切，並承諾維持防止台灣遭武力侵犯的能力。不過，這項已奉行40年的政策，在川普眼中顯得興趣缺缺，特別是談到確保同盟關係，更何況是捍衛盟友。該文再以川普拋棄一度替美對抗「伊斯蘭國」的庫德族為例，在川普執政下，任何華府所對外做的承諾反而顯能無能。

此外，該文也引述前白宮國安顧問波頓（John Bolton）在回憶錄所稱，習近平一再說服川普「台灣是中國的一部分」，如果美國忽略這一點，美陸關係將嚴重受損，川普也似乎同意，他並以白宮內的「堅毅桌」形容是大陸，而台灣只是「筆尖」。

至於大陸是否近期會進一步對台採取行動，該文指出，最近北京已不顧國際意見反彈，強行推出香港國安法，不顧先前「一國兩制五十年不變」的承諾；而不只香港是北京想要展示其肌肉的地方，在新疆，大陸在當地建起了所謂的「再教育營」拘禁了上百萬維吾爾族，仍無視來自全球的反對。但根據波頓的回憶錄，川普甚至認為大陸做的對，集中營應該繼續蓋，實在沒有理由期待川普會因對盟友承諾或是出於憤怒，可能對台灣挺身而出。

該文最後指出，如果大陸決定對台採取軍事行動，言語一向好戰但實際並不如此的川普，可能會假裝挺身對抗北京，但當美國為了一個小小盟友而捲入糾紛之際，他的本能就會爆發，特別這可能會毀了與強大貿易夥伴的關係。

(中時電子報)