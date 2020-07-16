想要跨入智慧手錶的領域，卻擔心得傷荷包？以「敢越級」主張殺入智慧型手機市場的realme，也跨足了智慧穿戴領域，推出了智慧手環、智慧手錶、真無線耳機等產品，一致的特色就是價格相對低廉，讓你體驗無負擔！來看看realme智慧手錶有哪些特色吧！

realme 智慧手錶維持著realme智慧穿戴產品的特色，採用標誌的黃色作為盒身配色。黑色錶殼搭配經典黑色錶帶，另可搭配紅、藍、綠等個性化錶帶。採用親膚的矽膠材質，整體重量僅31克，不用擔心初配戴時的不適。盒內包裝也相對簡單，只有搭送充電器跟說明書。

realme 智慧手錶跟realme Band智慧手環一樣，透過「realme Link」App可來跟手機配對，當前僅支援Android平台，還沒有提供iOS版本。也就是說只能跟Android手機一起搭配使用，若是僅有iPhone的用戶，或許可等後iOS版realme Link推出後再購買也不遲。

realme智慧手錶目前因realme linke app的限制，僅支援安卓手機。（黃慧雯攝）

realme智慧手錶需搭配內附充電器來充電。（黃慧雯攝）

realme智慧手錶錶身後面與充電器。錶身後的充電接點會直接接觸皮膚，皮膚較為敏感的消費者可留意。（黃慧雯攝）

realme智慧手錶錶身右側有一控制按鈕。（黃慧雯攝）

realme智慧手錶搭配320x320解析度的1.4吋螢幕，整面錶面下方還有一塊印有realme LOGO的區域，起初配戴視覺上會有一點不適應，但並不會造成很大困擾。功能上，一般智慧型手錶支援的個人化錶面（12種）、智慧通知（顯示特定App：Facebook、LINE、Messenger、Instagram、WhatsApp、Gmail、YouTube等都支援）等具備，支援14種運動模式偵測（跑步、跑步機、單車、有氧能力、兵乓球、室內飛輪、瑜珈、走路、重訓、足球、籃球、羽毛球、滑步機、板球），也具有智慧運動感測的功能。也可控制音樂以及手機遙控拍照，在需要拍攝團體照的情景下，攝影師可以釋放雙手，也可以不用請店員幫忙，自己就可以透過手錶遙控手機來拍照（理論上手機需要安放在小型腳架或合宜放置的穩定高台）。

realme智慧手錶還可量測現在智慧型手錶中較少見的血氧飽和度（SpO2），掌握運動時血液中氧氣濃度含量。讓使用者在運動期間，例如登山或跑步時，可以更輕準的掌握身體情況。也具備24小時量測心率（每5分鐘一次），在心率過低或是過高的情況下（標準可自訂）提醒用戶，做為自我健康照護小幫手。

此外，realme智慧手錶也支援睡眠偵測（電量160mAh，續航力約6~9天）、找尋手機、天氣預報、喝水提醒、久坐提醒、電話通知或拒接、低電量提醒、手機解鎖等功能，可說是應有盡有。也支援IP68防水等級，一般攜手甚至是洗澡，都不需要摘下。而相對於realme Band僅能顯示少數通知，realme智慧手錶的錶面顯示區域當然更大，可顯示的通知內容也更多元，更不受限。

透過realme智慧手錶，甚至可以來遙控realme Buds Air耳機中音樂的播放；也可控制同一網路中的床頭燈、空氣清淨機、藍牙喇叭等智慧電器（上述realme相關產品待未來陸續推出）。對於未曾體驗過智慧手錶，或者預算相對有限的消費者來說，realme智慧手錶是價格相對低廉的商品，入手輕鬆。

(科技)