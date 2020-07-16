美國總統川普急著在秋季讓學校復課，背後的盤算恐怕是著眼於學校帶來的龐大經濟利益，根據外媒報導，全美公立學校一年總支出高達7,210億美元（約新台幣21.2兆元），比美國國防年度預算還要高，相當於貢獻年度GDP1.08兆美元。

路透社報導，全美9.8萬間、從幼稚園到高中的K–12制公立學校其實是美國的經濟基石及就業引擎，目前全美有將近5,100萬孩童入讀公立學校，600萬人就讀私校，龐大的教育體系帶動的教育人力及照護體系，實際上是美國經濟成長的主要驅動力。

在新冠肺炎疫情爆發以前，全美約有800萬人服務於和公立學校相關的行業，成為全美最大的就業市場之一，總就業人數超越建築業、醫院、金融業、保險業、交通運輸業及倉儲業。

根據美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）數據，2018財政年度全美公立學校總支出高達7,210億美元，這個數字比美國國防部當年度6,710億美元的國防預算、以及國防部明年度所要求的7,050億美元都還要高。

華府經濟政策研究所（Economic Policy Institute）資深經濟學家古爾德（Elise Gould）指出，7,210億美元支出相當於直接貢獻全美GDP1.08兆美元（約新台幣318兆元）。這個數字還不包括高教育程度者帶來的經濟貢獻。

古爾德指出，教育事業對地方經濟及就業市場的貢獻尤其重要，提供包括助教、顧問、維修工人等工作機會。

不過疫情爆發以後，各州關閉學校、轉成線上授課，根據美國勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）統計，3月以來，已有約66.7萬名地方政府教育人員失去工作，這個數字甚至是2008年金融危機發生時，失去飯碗的35萬名地方教育人員的2倍。

隨著聯邦政府的補助到期，古爾德預期，各州及地方政府將會面臨更多經濟損失，不過由於目前還沒有相關確切數據，如果秋季學校仍未復課，古爾德坦言，現階段仍難以估計屆時對全美經濟將造成多大的衝擊。

(中時電子報)