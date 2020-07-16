在今年5月份，美國商務部更改了一項出口規則，目的是打擊華為的晶片供應鏈，這項規則一變動，華為想繼續獲取某些晶片或使用某些美國軟體或技術相關的半導體設計，也需獲得美國的許可。這就意味著美國試圖切斷華為在全球的晶片供應。

消息一出，業界嘩然，愛這項規則的影響，高通2小時跌幅一度超7%，思科、蘋果、波音等一眾美國企業的股價也引起了劇烈波動，很多美國企業因為無法確定參加某些國際性的5G會議是否合法而選擇了缺席，這也導致美國企業在國際5G規則制定和發展中有所延後，美國政府是鐵了心寧可犧牲自己的利益也要對華為進行打擊。

華為在當時並沒有實際行動的反擊，只是發佈了一條題為「沒有傷痕累累，哪來皮糙肉厚，英雄自古多磨難」的文章，並配上了一張殘破的飛機圖。

如今被逼到絕路，華為只好反擊了，那就是開始向美國企業徵收5G專利費。如果美國企業如果使用了華為的5G專利技術也要向華為繳費。華為敢如此做，是因全球共有21571項5G標準專利申請，其中華為擁有3147項專利，排名全球第一。

美國建設5G使用的技術想繞過華為，幾乎不可能，為什麼呢？因為在國際電信領域大家公認的一種專利叫做「標準必要專利」，華為在標準必要專利領域也是排名第一，這種專利就是只要你建設5G就必須得用的，繞不開的。

為什麼會有這個強制性的標準必要專利呢？國際電信聯盟從各家選出了一些優秀的基礎性專利作為「標準必要專利」，各個國家和企業建設5G時都以此為技術基礎去建設。

那麼華為以前為何不收取這個」標準必要專利呢？因為為的是互相授權使用，即如果華為使用了高通專利，高通也使用了華為的專利，雙方互不付費。但是如今由於美國擅自變更規則，導致國際晶片信用基礎崩塌，華為作為5G領域「標準必要專利」的最多持有者，華為可以將「標準必要專利」不授權給美國使用，或者你美國直接拿錢買吧。可能美國政府發現了這一點，所以在6月16日時發佈了一個消息說「允許美國企業和華為在5G標準上合作」。這其中的意思就是說：我雖然斷你的晶片供應，但是我還想用你華為的5G專利。

(中時電子報)