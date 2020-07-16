【回憶殺】55歲演員李芳雯外型美豔、個性直率敢言，近日在節目《單身行不行》自爆戀愛史，她秉持著「不婚不生」的觀念談戀愛，不但交手過已婚男，對方還暈船為她離婚，引起熱議。而她在演藝圈最著名的一段戀情，就是與李㼈交往，兩人性趣相投，分手時甚至還打分手砲才離開。

李芳雯多年前和李㼈熱戀，兩人同為「性致勃勃」一族，交往時身邊朋友都不知道，兩人就隨便定個數字：「200次時要請大家吃飯，順便公佈戀情！」就這樣開始在月曆上畫正做記錄，過了一大段時間後才驚覺時間已經超過1年，結算後發現竟然有400多次，李㼈笑說：「我本來就性致蠻高，遇到配合度更高的！」

李芳雯和李㼈因人生規劃不同和平分手。（圖／中時資料照）

不過，由於李㼈是獨生子，身上背負結婚生子的壓力，和不婚不生的李芳雯相牴觸，決定放手離開，最後還愉快的滾了一次床單才分開。多年後，已婚的李㼈和李芳雯同台，聊到過往戀情一派輕鬆，李芳雯大方誇對方是好男友，但因為人生規劃不同才分開，主持人白冰冰問她：「和用過的男人再見面，有什麼感覺？」李芳雯回：「就剩親人之情。」

李芳雯談戀愛的觀念「開心最重要」，立下4個理想對象條件：不需要對我負責、不用忠於我一人、不要管我穿什麼、不婚不生一輩子，開放式的交往關係讓來賓大開眼界。

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（圖／中時資料照）

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(中時電子報)