通靈大師江嘉葉。

20200622中天新聞 震驚！張清芳昔稱「嫁得好」 突宣布與夫宋學仁離婚

歌壇「東方不敗」張清芳日前驚傳與投資教父宋學仁婚變，兩人因無法克服雙方差異和平結束15年婚姻。不過昨（15日）就有週刊揭密張清芳向法院申請離婚的真正理由「在婚姻中失去自我，成了家庭局外人」，對此「通靈大師」江嘉葉揭密兩人前世今生，語出驚人地表示張清芳、宋學仁前世竟是一對母子！

江嘉葉通靈觀張清芳、宋學仁前世今生，發現張清芳和宋學仁是一對母子，張清芳是兒子，宋學仁是母親，父親早逝，由母親獨力辛苦扶養兒子張清芳，母親對兒子的培養不遺餘力，除了監督他好好用功讀書，就讀名校，又讓他在寒暑假到舅舅公司學習理財做生意，結識各方年輕有為，家世甚好的才子往來做朋友，培養廣大人脈，兒子也很成材，努力精進，到了35歲已經自行創業，事業有成，財富億萬，他侍母至孝，給母親最優渥的物質享受，讓母親人前人後都受人尊敬愛戴。

江嘉葉說張清芳宋學仁前世母子倆感情甚佳，唯一的遺憾是兒子甚喜流行音樂，和當時藝人往來甚密，常參與他們的活動，這是母親不允許的，母子倆會因此事常有所爭執，但孝順的兒子還是以母為尊，不敢大肆招搖，只能低調默默與藝人朋友們交往和活動。

常常兒子張清芳都會祈求老天爺能讓母親開放些，能接受流行音樂和藝人活動，可惜直到母親往生，他都無法改變母親的想法，只能祈求老天，下輩子讓母親和他能再度有緣成為一家人，能接受流行歌曲和藝人，江嘉葉說：「張清芳認為母親太過嚴肅端莊，簡直是為別人活，也活得不快樂，他想讓母親來世過著輕鬆快樂的日子。」

直到這一世兩人成為夫妻，宋學仁個性嚴謹，待人進退有禮，有財經天才，被稱為「投資教父」，擁有150億身家，張清芳個性活潑好動，喜交朋友，有很多藝人朋友，喜歡聚在一起，喝酒玩樂，這在一般人看來是正常的社交活動，但不容於宋學仁，兩人的個性還是延續自前世，似乎誰都無法改變誰，因而和平離異。在婚姻中，宋學仁提供張清芳豐富的物質生活，和贍養費16億及豪宅，算是還給張清芳前世給母親宋學仁的豐富物質生活。

至於外界所關心兩人未來的感情生活，江嘉葉直言張清芳感情薄弱，不宜再婚，適合找一老伴，相伴到老；宋學仁感情宮位倒是很豐富，桃花很旺，兩情相悅應該會很快出現，「第三度婚姻是不錯的。」

(中時電子報)