振興三倍券15日上路，民眾可至郵局和四大超商領取。但有外籍配偶去郵局領券時，卻發現她的健保卡無法領券，並透過里長將此是在政論節目上曝光。台北市議員徐弘庭表示，4日時移民署就出了新聞稿強調已經處理好外籍配偶這塊，也把名冊交給經濟部，因此他認為經濟部要負較大的責任。

台中大里區立德里里長江和樹15日連線政論節目《新聞深喉嚨》，指出有一名外配反映，去郵局領取三倍券時她的健保卡竟不能使用，而且她才使用健保卡剛看過牙科，卡片並無問題，並希望能透過媒體讓政府重視這個問題。

對此，徐弘庭在節目中表示，7月4日移民署有發新聞稿，指出現在有大概50幾萬的外籍配偶，裡面有28萬人有中華民國身分證，10幾萬是有居留證的，並且已經把這些部份整理好，並跟經濟部連線也名冊都給經濟部了。

徐弘庭說，移民局敢發新聞稿，表示資料確實有送出，那到底是哪裡出了問題？是檔案出了問題？還是key in出了問題，還是哪裡出了狀況？要去查清楚，並指出，既然移民署知道這一塊，他認為經濟部可能要付比較大責任。

(中時電子報)