台灣生物產業協會與全球BIO生技協會將於下周(22日)盛大展開亞洲生技大會，地點選在台北南港展覽館舉行；在各國邊境尚未完全解封前，台灣生物產業發展協會李鍾熙表示，亞洲生技大會將是疫情中，全球第一場以實體在線(Online＋Live)，線下與線上結合之形式舉辦的國際性生技大會，實體加線上，盛況勝於以往。

今年大會以「危難中找尋生機」 (Finding Cures in the Crisis)為主題，涵蓋全球抗疫 (Combating Pandemic)、先進療法 (Advanced Therapies)、精準醫療 (Precision Medicine)、 數位醫療 (Digital Health)、及投資與區域合作 (Investment ＆ Collaboration) 等5大領域、14場論壇，廣邀國內外頂尖專家集思廣義，為生技產業找出疫情後的下一波新佈局及新機會。

今年因為新冠肺炎的關係，李鍾熙表示，大部分的展會均延期或取消，境管也讓臺灣生技產業難以跨出國際進行合作和媒合、募資；因此，亞洲生技大會更顯重要，希望能提供臺灣生技產業一個跨入國際的平台。

李鍾熙進一步強調，此次全新的實體加上線上模式，今年更重視透過國際網路宣傳亞洲生技大會，讓觸角更深入到國際，吸引更多國際專業人士、歐美亞知名生醫加速器及創投機構來參與，包括：禮來亞洲基金、Axil Capital、Cobro Ventures、SmartLabs、Premier Partners、Johnson ＆ Johnson Innovation、日本官民基金INCJ、丰川資本 FC CAPITAL、GreenSky Capital、Unicorn Capital Partners等等，各公司簡報的觸角將更廣。同時，論壇也邀請到更多不同的專業講員加入，讓大會更添精采。

總括來說，活動內容包括全球24小時商機媒合、線上論壇、公司展望說明會及新創團隊Pitch、互動式線上展覽平台，同時舉辦實體展覽與論壇，主辦單位宣稱，目前已有全球超過600家公司參與，超過1200個實體及線上展覽攤位。

(中時 )