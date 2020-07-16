三倍券昨天(15日)正式開放領取，但綜藝天王吳宗憲對此直接表明流程太麻煩，因此自己不會去領，遭挺綠網紅、團購達人「486先生」在臉書秀出三倍券還酸「別灰心，很簡單，阿嬤都會」，遭網友質疑「為何你可以先拿到」、「顏色對了就可以先領？」，更有鄉民在八卦版PO文詢問，是不是該把偷給486先生三倍券的公務員送辦，引發討論。

有網友在PTT八卦版問「偷給486三倍券的公務員該以圖利罪送辦？」，他表示「有沒有486先生先拿到三倍券，檢調沒動作，也沒人去告發的八卦？」，鄉民紛紛留言「有台灣價值OK的」、「就看有沒有人去檢舉」、「堵藍都沒下文了這怎麼會有事」，但也有人反對：「事情都還沒查清楚就帶風向？」、「他不是說是P的嗎」、「應該是P的，唇印都印上去了」、「這樣是圖利什麼？」。

486先生13日在臉書秀三倍券酸吳宗憲，卻遭網友質疑為何可以先領，且有眼尖網友發現486先生手上拿的還是總價3800元的三倍券，對此486先生表示只是P圖。 (圖／486先生臉書)

吳宗憲嫌太麻煩不領三倍券，遭486先生13日在臉書PO文嗆「連阿婆都會，不懂我可以教你」，更秀出一疊總價3800的三倍券，卻反遭網友嗆「為什麼你已經領到了」、「挖靠，走後門？」、「有台灣價值就可以先領嗎」、「顏色對了就可先享受」，對此486先生回應只是P圖，但網友依舊不買帳狂酸「台灣首席P圖高手」、「P到變3800」、「如果是P的，這團隊有點強」、「P的這麼真，超猛der」。

(中時電子報)