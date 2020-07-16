國興衛視《台灣好吃驚 ビックリ台湾》日籍主持人早川小百合，13日在她的臉書上貼出她嘗試切芒果的成果照，不過成果似乎不太理想，她自嘲貼出對照照片，逗樂粉絲們。

小百合雙語主持功力頗獲好評，她第一本寫真集《大好きだよ♡》也持續熱銷，對台灣早已熟門熟路的她近來頻下鄉享受農家樂，還採獲了新鮮芒果大快朵頤，切芒果表現雖有遺憾，但體貼的粉絲們紛紛留言告訴她各種撇步，還有粉絲安慰她：「有進步空間」「這樣才可練習切更多來吃」，讓她頗為感動。

tiktok抖出啊嘶身材

7日是日本的七夕情人節，她身著日本傳統浴衣的男友視角照狂吸讚，一展日本小女人風情。15日接著在臉書貼出「重要」公告，徵求粉絲貼上喜歡的小百合照片，她說：「我在準備周邊商品...你選的照片搞不好會變成抱枕喔」透露即將推出「小百合」抱枕。

告示才剛上線，就立刻有許多粉絲貼上他們喜愛的小百合照片，其中也包括了她在寫真集《大好きだよ♡》中性感睡姿。她也在短影app「tiktok」上展現魅力舞姿，抖友們紛紛留言「太迷人了」「我來教你打籃球」「這身材啊嘶」。

小百合採收芒果。（取自小百合Facebook）

小百合展現夏季浴衣之姿。（取自小百合Facebook）

小百合tiktok秀健康舞姿。（小百合tiktok截圖）

(中時 )