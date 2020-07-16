美國奧克拉荷馬州州長史提特（Kevin Stitt）今天宣布，新冠病毒檢測呈陽性反應，是目前首位宣布確診的美國州長。共和黨籍州長史提特證實，昨天接受2019冠狀病毒疾病檢測，結果陽性。「我現在覺得還好，昨天我身體有點疼痛，但我沒發燒。」

奧克拉荷馬州衛生當局疾呼民眾應保持社交距離。史提特鼓勵民眾戴口罩，但他本人在公開場合卻很少配戴，至今也未下達全州戴口罩的命令。根據美聯社，現年48歲的史提特表示，他正在家裡進行隔離。他的妻子和孩子們已經接受測試，結果均未呈現陽性。

史提特6月曾經參加川普總統在奧克拉荷馬州的杜爾沙（Tulsa）舉行的造勢大會，但他表示，有信心不是在集會上被感染。奧克拉荷馬州衛生專員蘭斯·弗萊（Lance Frye）博士表示，「這確實是個未知數」，因為集會將近一個月前舉行，大多數被新冠狀病毒感染的人會出現輕度或中度症狀，並在約兩週後恢復。弗萊說，史提特確診後，已開始追蹤接觸者。

史提特最近因為他在推特上張貼一張照片，他跟自己兩個孩子現身一家擁擠的餐廳，飽受抨擊。史提特日前去過的餐廳緊急在臉書宣布，將暫時關閉，對員工進行測試並對餐廳進行消毒。

史提特宣布確診消息之際，奧克拉荷馬州連續第二天報告新冠確診病例數達到創紀錄的1075例，全州達到22000例，之前的最高記錄是周二的993例確診。衛生官員周三還確認了另外4例新冠死亡病例，全州死亡人數達到432例。

(中時電子報)