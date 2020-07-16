小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（14日）新聞重點。

【1】陸間諜船近海情蒐 我艦干擾監控

漢光演習昨在台灣東南海域進行海空聯合操演之際，2艘解放軍間諜船也靠近蘭嶼海域情蒐各式飛彈、魚雷參數，我海軍錦江級巡邏艦前往電子干擾和監控，直至昨上午8時過後，間諜船才離去。

【2】范雲控肚頂性騷 藍指轉移焦點

立法院前天審查監察院長被提名人陳菊人事案，藍綠爆發推擠衝突，綠委范雲指控藍委陳雪生性騷擾，遭陳回擊「用肚子不會懷孕不算性騷擾」，民進黨婦女部昨反嗆「會懷孕的那個叫性侵害」，包括時力、民眾黨也要求陳道歉。藍委鄭麗文批評范雲借題發揮、轉移焦點，自己想紅而已。

【3】華郵專欄作家警告 川普連任將背棄台灣

美國大選將在11月登場，川普是否連任，牽動陸美台關係未來走向及世界大局。《華盛頓郵報》專欄作家吉蒂斯（Frida Ghitis）直言，若川普連任，台灣恐難以生存，民主黨拜登似乎是較安全選項。

【4】台股新高 國安基金罕見不退場

台股創30年來新高，原外界預期，國安基金昨日召開例會應會決議退場。不過，最後卻通過繼續護盤，成為罕見國安基金在台股站穩萬二行情，仍持續護盤首例。

【5】周華健搶歌王嚷像延畢生

第31屆金曲獎15日公布入圍名單，將於10月3日舉行頒獎典禮。最受矚目的最佳國語男歌手由周華健、張震嶽、吳青峰、黃明志、J.Sheon、裘德，老中青三代搶當歌王；歌后則由魏如萱、鄧紫棋、梁靜茹、楊乃文、許哲珮、王若琳角逐，競爭激烈猶如神仙打架。此外，阿爆以《母親的舌頭》專輯入圍最佳原住民語歌手等8項大獎，是大贏家。

(中時電子報)