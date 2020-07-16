不少人原先選擇三倍券綁訂數位，後來反悔想改領紙本。據經濟部資料顯示，截至昨日上午，約有1.3萬人解除數位綁定。許多民眾也擔心過程麻煩，但部落客「Goris' Sky」就在臉書分享，其實改領紙本過程容易，「覺得這比搶演唱會票還簡單啊！」

部落客「Goris' Sky」在臉書表示，原本他也是用信用卡綁定三倍券，但事後想改拿實體券，他說其實步驟非常簡單，「就是直接做實體登錄預購，原數位綁定就會解除非常方便」，他昨日一早，也去超商搶頭香，更直呼「真心覺得這比搶演唱會票還簡單啊！」只要預購好，到原定超商插健保卡，就可以拿到取貨單，直接去櫃台領取了。

貼文底下也已引起網友熱烈回覆，「速度好快啊～」、「整個信封也好有質感！果然選實體券是對的，還可以拍照紀念！」、「我去郵寄包裹順便領，非常順暢，台灣公民素養真的很高 」、「我原本也是綁定pi錢包，後來想想現在超多店家都有優惠，最後決定領出來比較划算。」

另外也提醒，三倍券第三批預購，將自8月1日至8月7日，並於8月15日至8月31日至指定的超商領取。

(中時電子報)